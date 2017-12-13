Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Природа солнечно-земных связей давно интересовала людей. В ХХ веке в связи c открытием космических лучей исследователи стали особенно пристально рассматривать воду в качестве естественного сенсора воздействий Космоса на Биосферу, поскольку вода, несомненно, является доминирующим веществом внешней и внутренней среды человека и всех живых обитателей Земли. Наши исследования последних лет базировались на представлении, что в отклике живых организмов на внешние факторы окружающей среды лежат окислительно-восстановительные химические реакции, составляющие основу обменных, регуляторных и других процессов в живых организмах. Осуществляемый нами непрерывный многосуточный мониторинг окислительно-восстановительных свойств воды позволил выявить влияние излучения литосферы, магнитосферы, ионосферы и атмосферы Земли, а также техносферы на суточную динамику окислительного потенциала и водородного параметра рН воды. Экспериментальное подтверждение возможности активации воды электромагнитными излучениями (ЭМИ) в высокочастотном диапазоне (ВЧ), дополненное знанием об интенсивном источнике такого излучения – ионосферной плазме, позволяет развить предположение А.Л.Чижевского об электромагнитной природе воздействия Космоса, в частности, нашего центрального светила Солнца, на Биосферу. То есть справедливой оказывается гипотеза о поступающей информации от явлений, происходящих в далёком и ближнем Космосе, что сказывается на частицах, высыпающихся из авроральной области магнитосферы на ионосферу и верхнюю атмосферу. Предполагается, что дальнейшая активация потоков быстрых электронов и ионов из плазмы и их циклотронное движение вдоль силовых линий геомагнитного поля вызывает генерацию ЭМИ в ВЧ-диапазоне, способное достигать поверхности Земли. Вследствие этого наблюдаемая в водных электрохимичеких ячейках суточная, недельная, месячная и сезонная динамики окислительного потенциала, величины рН, а также электрических токов позволяет представить, что доминирующим источником высокочастотного электромагнитного излучения в окружающей среде являются электроны и ионы ионосферной и магнитосферной плазмы, а также плазменные потоки солнечного ветра, проникающие сквозь магнитопаузу в околоземное магнитное поле.