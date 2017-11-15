Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 22 ноября 2017 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №151
Тема семинара:
Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле
Докладчики:
профессор, доктор технических наук
Виктор Иванович КУЗЬМИН
и кандидат военных наук
Николай Андреевич ГАЛУША
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова
- Ваши рецензии
Добавить рецензию