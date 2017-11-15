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Новости
 
15.11.2017
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 22 ноября 2017 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №151

 

Тема семинара:

  Ритмы Солнечной системы  в процессах на Земле

   
        Докладчики:
профессор, доктор технических наук

Виктор Иванович КУЗЬМИН

и кандидат военных наук

Николай Андреевич ГАЛУША

   

     

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

 

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

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