Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в среду, 18 октября 2017 года в 18:00 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №150



Тема семинара:

Космическое будущее России – в освоении Луны



Докладчик: астрофизик, доктор физико-математических наук

Александр Викторович Багров

Условия достаточно скромного финансирования космической тематики в России вынуждают избегать затрат на малоэффективные направления исследований. Самые значимые направления в космосе наша страна осваивает наряду с другими космическими державами (ДЗЗ, коммуникация, разведка и др.). Изучение удалённых тел Солнечной системы нельзя считать приоритетным для нашей страны. В этих направлениях мы отстаём от NASA и ESA, даже несмотря на соучастие России в проектах "ЭкзоМарс", "Фобос-Грунт" и некоторых других, которые входят в ФКП России.

Вместе с тем современное представление о колонизации космоса позволяет выделить Луну как наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы и подготовки к дальнейшей экспансии в космическое пространство. Аналогичные работы для Марса выглядят бесперспективными, так как обеспечение безопасности экипажа в долговременной станции на Марсе на несколько порядков более сложны, чем формирование необходимых условий на Луне. Участие в пилотируемых экспедициях к Марсу представляется преждевременной тратой ресурсов России на мероприятие, которое обещает низкую научную отдачу.

Ранее нами уже было показано, что в недрах Луны или внутри монолитных сооружений из её грунта могут быть созданы комфортные и абсолютно безопасные для экипажа условия для проведения многолетних исследований и экспериментов. Строительство необходимых жилых и лабораторных объёмов из лунного грунта может быть выполнено задолго до посылки на Луну пилотируемых миссий с помощью автоматического солнечного 3D-принтера. Исследования в лунных лабораториях, связанные с обеспечением жизни космонавтов и продуктивным функционированием сельскохозяйственных искусственных плантаций-- неизбежный шаг дальнейшей колонизации Луны, требующий безотлагательной проработки.

Развитие тех преимуществ, которые достигла российская наука в обеспечении длительных пилотируемых полётов в открытом космосе на условиях заглублённой лунной станции создаст дополнительные преимущества России для её экспансии в пока никем не занятое космическое пространство. Предлагается общий план работ по созданию долговременной лунной станции.

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова