Методика утверждена Минздравом России (№ 245/ 03 от 26.06.2003г. )

Лекция-тренинг включает в себя:

– наглядный рассказ о методике, ее возможностях и принципах;

– нахождение истинных причин возникновения недугов;

– указание практических путей познания себя и самосовершенствования;

– разучивание некоторых несложных упражнений на каждый день.

Вход свободный.