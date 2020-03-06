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06.03.2020
Приглашаем на лекцию-тренинг «Знакомство с собой. 12 тайн самопознания»

Дорогие друзья!

9 марта в 16:00 приглашаем Вас на встречу

 

«Знакомство с собой. 12 тайн самопознания»

 
 
На лекции-тренинге будут раскрыты  секреты взаимодействия систем человеческого организма через запатентованную методику психо-эмоционально-физиологической-экспресс-диагностики (автор метода профессор О.П.Кузьменко).
 
Лекцию ведет
 

Наталья Борисовна Егорова,

практикующий психолог, психофизиолог  разработавшая ряд лекций, курсов и тренингов, которые проводит в России, Германии, Люксембурге, Болгарии, Латвии,  США.
 
Наталья Борисовна является ученицей О.П. Кузьменко. Метод диагностики О.П. Кузьменко – это технология определения по кожно-гальваническим параметрам организма физических, патологических, социально-психологических и духовных свойств личности. 
 

Метод позволяет определять:

 
– способности чаловека, 
– его возможности,
– профориентацию, 
– партнёрскую совместимость,
– сильные и слабые стороны личности.
 
 
Методика утверждена Минздравом России (№ 245/ 03 от 26.06.2003г. )
 
Лекция-тренинг включает в себя:
 
– наглядный рассказ о методике, ее возможностях и принципах;
 
– нахождение истинных причин возникновения недугов;
 
– указание практических путей познания себя и самосовершенствования;
 
– разучивание некоторых несложных упражнений на каждый день.
 
 
Вход свободный.
 
Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru

 

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