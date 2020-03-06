Приглашаем на лекцию-тренинг «Знакомство с собой. 12 тайн самопознания»
Дорогие друзья!
9 марта в 16:00 приглашаем Вас на встречу
«Знакомство с собой. 12 тайн самопознания»
На лекции-тренинге будут раскрыты секреты взаимодействия систем человеческого организма через запатентованную методику психо-эмоционально-
физиологической-экспресс- диагностики (автор метода профессор О.П.Кузьменко).
Лекцию ведет
Наталья Борисовна Егорова,
практикующий психолог, психофизиолог разработавшая ряд лекций, курсов и тренингов, которые проводит в России, Германии, Люксембурге, Болгарии, Латвии, США.
Наталья Борисовна является ученицей О.П. Кузьменко. Метод диагностики О.П. Кузьменко – это технология определения по кожно-гальваническим параметрам организма физических, патологических, социально-психологических и духовных свойств личности.
Метод позволяет определять:
– способности чаловека,
– его возможности,
– профориентацию,
– партнёрскую совместимость,
– сильные и слабые стороны личности.
Методика утверждена Минздравом России (№ 245/ 03 от 26.06.2003г. )
Лекция-тренинг включает в себя:
– наглядный рассказ о методике, ее возможностях и принципах;
– нахождение истинных причин возникновения недугов;
– указание практических путей познания себя и самосовершенствования;
– разучивание некоторых несложных упражнений на каждый день.
Вход свободный.
Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru
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