Приглашаем на лекцию по тибетской медицине

Дорогие друзья!

В пятницу, 31 января 2020 года в 18:30 приглашаем вас на встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Причины болезней и их классификация в тибетской медицине

Имея критерии здоровья и болезни, тибетская медицина проводит четкую их классификацию. Так, классов болезней по причине расстройств ветра имеется 42, классов болезней по причине расстройств желчи 26, классов болезней по причине расстройств слизи 33. Этот 101 тип расстройств происходит из более широкой классификации, включающей 1616 расстройств...

Вход на лекцию свободный.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина