Приглашаем на лекцию о природе жизненной энергии

Дорогие друзья! Приглашаем вас в среду 4 апреля 2018 года в 18:30 на встречу с президентом «Российского фонда Трансперсональной психологии» Европейской ассоциации трансперсональной психологии (EUROTAS), директором Института ноосферных исследований, профессором, академиком Российской академии естественных наук и других международных академий и организаций, автором 18 книг

Евгением Александровичем Файдышем

Долгие годы Евгений Александрович изучает древние мистические традиции и психотехнологии. Он является организатором и участником многих экспедиций в малоизученные уголки Европы, Азии и Америки.

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Аннотация

Жизненная энергия один из основных принципов древнего эзотерического знания. Она является краеугольным камнем как шаманизма и целительства, так и утонченных мистических и религиозных традиций.

Мы остановимся на свойствах жизненной силы и практических методиках работы с нею, их использованию в нашей жизни. Рассмотрим современные теории о природе жизненной энергии. Такие как теория динамического хаоса, синергетика, концепции негаэнтропии.

Расскажем о современных и древних методах управления жизненной энергией, технологиях ее практического использования. Подобные психотехники известны с глубокой древности и позволяют добиться желаемого результата с минимальными затратами энергии, избежать нежелательного побочного действия. В частности мы рассмотрим следующие темы:

Жизненная энергия в Индийской, Тибетской и Китайской традициях. Различные системы первоэлементов и стихий. Описание качеств жизненной энергии, определение их соответствия индивидуальным особенностям человека. Базовые системы психоэнергетических упражнений для накопления и управления жизненной энергией, её активизации.

Древние и современные психотронные технологии и устройства (резонаторы, аккумуляторы, генераторы жизненной энергии и т.д.)

Технологии модуляции жизненной энергии: янтры, мандалы, магические знаки, объёмные и многомерные резонаторы.

Жизненная сила и пробуждение паронормальныех способностей (сиддх)

Современные информационно-компьютерные технологии и приборы, их влияние на жизненную энергию и её качества. Изменение Ноосферы Земли, её связей с многомерной Вселенной, психоэнергетикой мест обитания человека.

С более подробной информацией можно познакомиться на наших сайтах:

http://www.shalagram.ru/

http://geomancy.shalagram.ru/

Лекция состоится по адресу: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

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Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

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8 (495) 628-06-79 – Зажигина Елена Александровна

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