Приглашаем на лекцию доктора В.А. Барахоева: Что такое Тибетская медицина

Дорогие друзья!

В понедельник, 8 октября 2018 г. в 18:30 приглашаем Вас на лекцию

Что такое Тибетская медицина

Лекцию ведёт

Барахоев Вячеслав Анатольевич

Барахоев Вячеслав Анатольевич Эмчи - Лекарь тибетской медицины. Ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Вход свободный.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина