Приглашаем на лекцию доктора В.А. Барахоева

Дорогие друзья!

В понедельник, 4 февраля 2019 года в 18:00 приглашаем Вас на встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Что такое Тибетская медицина

Тибетские препараты и их воздействие на пациентов

Тибетская фармакопея на протяжение 3000 лет своего развития собрала огромное количество рецептов естественного происхождения практически от всех имеющихся недугов! Тибетские составы многокомпонентны (количество варьируется от двух до более сотни!), состоят из большого количества трав и минералов, и за счёт этого действуют комплексно, не только помогая при конкретных болезнях, но и восстанавливая здоровье в целом.

Основная часть сырья входящего в составы имеет растительное происхождение. По данным современных тибетских докторов в Тибетской медицине описаны свойства около 2000-3000 видов лекарственных растений, из которых наиболее активно применяют 100-300 видов.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Вход на лекцию свободный.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина