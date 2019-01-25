Приглашаем на лекцию доктора В.А. Барахоева

Дорогие друзья!

В среду, 23 января 2019 года в 18:00 приглашаем Вас на встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Что такое Тибетская медицина

Источники и основы Тибетской медицины (продолжение)

Начнем с понимания о том, что такое тибетская медицина и чем она отличается от западной.

На протяжении ряда столетий в тибетской медицине сформировалась колоссальная база знаний о природе человека, о его взаимодействие с окружающим миром, о том, какие факторы и как влияют на наше здоровье: будь то климат, окружающая среда, питание, образ жизни или конституция.

Этот опыт и знания позволяют исцелять больных, ставить их на ноги, балансировать и гармонизировать их состояния.

Тибетская медицина впитала в себя все знания и мудрость народов востока: Индии, Китая и самого Тибета, которые положили начало древним манускриптам. В них представлены десятки тысяч методов лечения, процедур, лекарственных трав, рецептов, позволяющих человеку восстановить и укрепить свое здоровье.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Вход на лекцию свободный.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина