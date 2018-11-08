Приглашаем на лекцию доктора В.А. Барахоева

Дорогие друзья!

Во вторник, 13 ноября 2018 г. в 18:30 приглашаем Вас на встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Что такое Тибетская медицина

Источники и основы Тибетской медицины

Медицина Тибета воспринимает человеческий организм как замкнутую энергетическую систему. Когда энергия циркулирует по организму сбалансировано, человек здоров. Заболевания появляются, если энергетический баланс нарушается. Причем болезнь, по мнению тибетцев, — это локальное проявление нарушений потока энергии. Основное отличие тибетского врачевания от традиционной медицины Запада состоит в том, что амчи (доктора тибетской медицины) не лечат в традиционном смысле слова. Они гармонизируют энергию человека. Поэтому излечение затрагивает весь организм, а не только те органы, проблемы с которыми привели пациента к доктору. Медицина Тибета придерживается принципа, что лечить нужно не заболевание, а человека.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Вход на лекцию свободный.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

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