Приглашаем на лекцию доктора тибетской медицины В.А. Барахоева

Дорогие друзья!

Во вторник, 2 апреля 2019 года в 18:00 приглашаем вас на встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Этика взаимодействия врача тибетской медицины и пациента

В ходе беседы врача и пациента должен быть установлен доверительный контакт. Вера во врача вселяет надежду на исцеление, а эта надежда как раз и есть существеннейшая часть лечения. В свою очередь, пациент должен строго выполнять все предписания доктора, не сомневаться в его квалификации, полностью доверять и быть уверенным, что болезнь непременно отступит.

Вход на лекцию свободный.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина