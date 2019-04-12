Приглашаем на концерт Владимира Фесенко
Дорогие друзья!
13 апреля 2019 в 19:30 в Институте журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ) состоится концерт композитора Владимира Фесенко
Орфей и Эвридика
В программе:
Поэма из семи картин по мотивам одноимённой легенды Древней Греции
Пьесы для фортепиано и скрипки
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Ирина Стачинская (флейта)
Владимир Белов (скрипка)
Светлана Шкарова (альт)
Марк Фридман (виолончель)
Ирина Красавина (фортепиано)
Концерт состоится по адресу:
Калашный переулок, д. 3 (ИЖЛТ)
ст. метро Арбатская
Вход свободный
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