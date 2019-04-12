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Новости
 
09.04.2019
Приглашаем на концерт Владимира Фесенко

Дорогие друзья!

13 апреля 2019 в 19:30 в Институте журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ) состоится концерт  композитора Владимира Фесенко

 

Орфей и Эвридика

В программе:

Поэма из семи картин по мотивам одноимённой легенды Древней Греции
Пьесы для фортепиано и скрипки

 

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

 

Ирина Стачинская (флейта)
Владимир Белов (скрипка)
Светлана Шкарова (альт)
Марк Фридман (виолончель)
Ирина Красавина (фортепиано)

 

Концерт состоится по адресу:

Калашный переулок, д. 3 (ИЖЛТ)

ст. метро Арбатская

Вход свободный

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