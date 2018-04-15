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Новости
 
15.04.2018
Приглашаем на концерт Владимира Фесенко

Дорогие друзья!

20 апреля 2018 в 19:00 в Институте журналистики и литературного творчества состоится концерт камерной  музыки композитора Владимира Фесенко

Тема концерта:

Образы Земли и Космоса

В программе:

«Среди звёзд» - поэма для флейты, кларнета и фортепиано
«Весна», «Аравийское море» - две пьесы из триптиха «Три пьесы картины»
«Весёлые гвоздики» - пьеса для флейты и фортепиано из сюиты «Хоровод цветов»
«Где-то в тонком мире» - пьеса для флейты, кларнета и фортепиано
«Селена», «Тревожные дни» - две пьесы для фортепиано из цикла «Страницы космоса»

 

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

 

Ирина Стачинская (флейта)
Игорь Фёдоров (кларнет)
Ирина Красавина (фортепиано)

 

Концерт состоится по адресу:

Калашный переулок, д. 3

ст. метро Арбатская

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