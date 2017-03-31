Приглашаем на концерт композитора Владимира Фесенко
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в четверг, 6 апреля 2017 года в 19:00 на концерт камерной музыки композитора
Владимира Фесенко
Тема концерта:
Планеты Солнечной системы
В программе:
Три планеты Сонечной системы
Легенда о Заратустре и Аллаиле
Четыре женских портрета
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов:
Ирина Стачинская (флейта)
Теймур Усубов (скрипка)
Дмитрий Усов (альт)
Степан Худяков (виолончель)
Павел Домбровский (фортепиано)
Концерт состоится в институте журналистики и литературного творчества по адресу:
Калашный переулок, д. 3
Метро: Арбатская
Телефон: 8 (495) 691-50-87
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