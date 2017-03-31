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Новости
 
31.03.2017
Приглашаем на концерт композитора Владимира Фесенко

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в четверг, 6 апреля 2017 года в 19:00 на концерт камерной музыки композитора

Владимира  Фесенко

Тема концерта:

Планеты Солнечной системы

 

 

В программе:

Три планеты Сонечной системы

Легенда о Заратустре и Аллаиле

Четыре женских портрета

 

В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов:

Ирина Стачинская (флейта)

Теймур Усубов (скрипка)

Дмитрий Усов (альт)

Степан Худяков (виолончель)

Павел Домбровский (фортепиано)

 

Концерт состоится в институте журналистики и литературного творчества по адресу:
Калашный переулок, д. 3
Метро: Арбатская
Телефон: 8 (495) 691-50-87

 

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