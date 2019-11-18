Приглашаем на консультацию к доктору-пульсодиагносту тибетской медицины

Дорогие друзья!

Приглашам вас на консультацию к доктору-пульсодиагносту традиционной тибетской медицины

Барахоеву Вячеславу Анатольевичу

Краткая справка: Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач (эмчи) тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Практикует в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Записаться на приём:

Тел.: 8 (495) 628-06-79, +7 (916) 492-20-42

e-mail: Delphis@Delphis.ru

Контактное лицо: Зажигина Елена Александровна

Немного о методах традиционной тибетской медицины

Медицина Тибета воспринимает человеческий организм как взаимозависимую систему. Когда энергия циркулирует по организму сбалансировано, человек здоров. Заболевания появляются, если энергетический баланс нарушается. Причем болезнь, по мнению тибетцев, — это локальное проявление нарушений потока энергии. Основное отличие тибетского врачевания от традиционной медицины Запада состоит в том, что эмчи (доктора тибетской медицины) не лечат в традиционном смысле слова. Они гармонизируют энергию человека. Поэтому излечение затрагивает весь организм, а не только те органы, проблемы с которыми привели пациента к доктору. Медицина Тибета придерживается принципа, что лечить нужно не заболевание, а человека.



1. Диагностика в тибетской медицине, как правило, начинается с опроса пациента.

В ходе беседы доктор выясняет историю болезни, уточняет жалобы больного, привычки питания и особенности образа жизни пациента. Посредством опроса определяются причины и условия , которые вызвали данную болезнь, сколько времени прошло с начала болезни, как в настоящий момент проявляет себя болезнь, в каком месте болит, как проявления болезни зависят от местности и сезона, какие разновидности диеты, образа жизни, лекарств и процедур помогают, а какие вредят и т.п. - на основании анализа ответов на эти вопросы выявляют суть болезни: среди всех методов обследования опрос является самым важным, этот метод еще именуют "умением слушать".

2. Пульсовая диагностика



Ключевым моментом диагностики в тибетской медицине является исследование пульса в шести точках на обеих руках пациента.

Тибетский доктор концентрирует своё внимание на ощущениях, полученных им при надавливании соответствующим пальцем на одну из шести различных точек, расположенных на лучевой артерии чуть ниже запястья.

Исследуются такие характеристики как ширина, глубина, сила, скорость и качество пульсации. Каждый из этих факторов, позволяет правильно диагностировать местонахождение заболевания, скрытые осложнения и его этиологию.

Прослушивание пульсации в шести точках на лучевых артериях рук позволяет доктору получать информацию о состоянии двенадцати основных органов человека.



3. Осмотр



Для дальнейшего подтверждения диагноза доктор может произвести осмотр поверхности языка, глазных склер, оценить чувствительность в определенных точках при надавливании на тело. У детей до восьми лет диагностика заболеваний в тибетской медицине производится путем исследования вен тыльной стороны уха.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, +7 (916) 492-20-42 Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина