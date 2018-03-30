Приглашаем на конференцию

Дорогие друзья! Приглашаем вас на XVII Междисциплинарную научную конференцию «Этика и наука будущего» на тему «Бесконечность познания в науке»

Конференция состоится 21–22 апреля 2018 года, время проведения с 10:00 до 18:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа по адресу: Москва, улица Академика Бочвара, д. 2 корп. 2.

Следите за подробной информацией: http://www.delphis.ru/journal/news/konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego-beskonechnost-poznaniya-v-nauke

Благотворительный Фонд «Дельфис» является некоммерческой организацией. Поэтому для оплаты расходов на конференцию для участников введён

Регистрационный взнос в размере 700 руб.

Для студентов и пенсионеров – 500 руб.

Докладчики (устные сообщения) – 200 руб.

Важное замечание:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников пройти регистрацию одним из следующих способов:

– Пройти электронную регистацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqlJNuU1pPzhZEuBWx6b_G_jHqfROr037VffzdDn-UODsQA/viewform

–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79

Место проведения:

Москва, улица Академика Бочвара, д. 2 корп. 2.

Метро Щукинская, выход из первого вагона (см. схему пути от метро Щукинская до колледжа):