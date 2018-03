warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 30.03.2018 Приглашаем на гала-концерт «Олимпиада Культуры» Дорогие Друзья! Приглашаем вас на гала-концерт конкурса «Олимпиада Культуры» Концерт состоится 15 апреля в 15:00 в Культурном центре «Москвич» (малый зал) по адресу: Волгоградский проспект, 46/15 контактный тел.: 8 (499) 784-41-01