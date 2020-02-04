Приглашаеем на встречу с доктором тибетской медицины

Дорогие друзья!

В среду, 5 февраля 2020 года в 18:30 приглашаем вас на очередную встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины

Барахоевым Вячеславом Анатольевичем

Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).

Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.

Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.

Тема беседы:

Медицинская наука Тибета

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

– Кто изучает тибетскую медицину;

– Что она изучает;

– Как её изучают.

Вход на лекцию свободный.

После лекции можно записаться на приём к доктору.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина