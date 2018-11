warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 15.11.2018 Поздравляем А.П. Лосюкова! Дорогой Александр Прохорович! В этот славный день Вашего 75-летия примите искреннюю признательность и восхищение Вашим судьбоносным решением создать сообщество нового типа, построенное на основе общественно-государственного сотрудничества. Результатом его деятельности планируется образование Дома Рерихов в усадьбе Лопухиных, где будут соединены возможности государственного музея с его материальным наследием семьи Рерихов и общественная инициатива людей, понимающих его великую созидательную силу для будущего. Построенное на выверенных и подтверждённых сегодня наукой основах, это сообщество может стать образцом служения духовной культуре, без которой невозможно представить соблюдение базовых ценностей человеческой цивилизации.

Вы обладаете умением с большим достоинством и терпением вести нас – Ваших коллег по Национальному рериховскому комитету (НРК), который Вы возглавляете, – по этому нелёгкому, но столь востребованному для будущих свершений пути. Именно сейчас, когда в рериховском движении были допущены ошибки и, к сожалению, накоплен значительный отрицательный опыт, особенно важно создать ядро, объединяющее людей, готовых к сотрудничеству, умеющих служить Общему благу.

Ваш богатый опыт дипломата на посту заместителя министра иностранных дел, а также Чрезвычайного и Полномочного посла в странах Восточного полушария сделали Вас незаменимым руководителем, умеющим сочетать мудрость и простоту, порядочность и достоинство, непоколебимость в главном и терпимость в деталях. Всё это позволяет нам, идущим рядом с Вами под Вашим руководством, чувствовать большое удовлетворение нашей совместной работой и уверенность в правильности выбранной цели.

Спектр Вашей деятельности охватывает многие актуальные проблемы рериховского движения – от борьбы за достойное охранение и содержание памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Рерихов, до регулярного проведения лекций, научных конференций и слушаний, в частности и Общественной палате РФ. Всё, что Вы делаете, глубоко продумано и осознано. И это залог наших побед в будущем.

Хорошего Вам здоровья и свершений планов. А их у НРК очень много! Мы будем рядом с Вами и приложим все силы, чтобы наши планы осуществлялись, а человеческая дружба и сотрудничество крепли. В наше время слишком часто духовная культура, как главный двигатель прогресса, остаётся без должного внимания и учёта. Поэтому каждый истинный борец на этом поприще достоин восхищения и одобрения.

С наилучшими пожеланиями, Ваши соратники по НРК