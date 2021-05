warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 25.05.2021 Помогите выпустить книги! Дорогие друзья, уважаемые читатели «Дельфиса»! Вот уже почти 30 лет наш журнал ведёт свою просветительскую деятельность, которая не могла бы состояться, если бы не ваша помощь. Она выражалась в том, что вы писали нам статьи, присылали свои рассказы и стихи, выступали на наших семинарах и конференциях. Это были годы очень счастливой жизни, наполненной вдохновенным трудом и незабываемыми впечатлениями. Мы были окружены прекрасными сподвижниками, дарящими нам лучшее, что есть в жизни: верность и веру в нас. И вот сейчас – в который раз- мы снова обращаемся к Вам за помощью. Казалось мы уже преодолели непреодолимые трудности, но все же осталась одна. И ее вы можете помочь нам преодолеть. Необходимо выпустить несколько прекрасных книг, и в первую очередь: Листы дневника. 8-й том. 1933-1935 г. Рерих Е.И., Основы миропонимания Новой Эпохи. Клизовский А.И.

Переиздать сборники:

Лечебник Агни-Йоги; Педагогика Агни-Йоги. В наше нелёгкое время всем трудно. Но вера в победу добра творит чудеса, даёт силы на подвиг . Мы к нему готовы, но и вы помогите нам! Перечислить благотворительную помощь: На счёт Фонда «Дельфис»: Сокращённое название: "Благотворительный фонд "Дельфис"



Юридический адрес: 103062, г.Москва, ул. Покровка , д.3/7, стр.1



Фактический адрес: 103062, г. Москва, Балакириевский пер., д. 2/26



ОГРН: 1027739532237



ИНН: 7715163373



КПП: 770101001



Рас. счёт: 40703810538120100620 ПАО «Сбербанк России» г. Москва



Кор. счёт: 30101810400000000225



БИК: 044525225



ОКПО: 45952655 На сбербанковскую карту магазина «Дельфис Книги» (ИП Добров Ю.Г.): 4276 3802 4351 0851 Юрий Георгиевич Д. Посетив офис фонда «Дельфис» по адресу: Москва, Балакиревский переулок, д. 2/26 (Метро: Баумановкая, Электрозаводская) Телефон для справок: 8-499-444-70-12 (Ирина или Елена)