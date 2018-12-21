Подписка на журнал «Дельфис» (2019 год)
Дорогие наши читатели!
Издательство «Дельфис» напоминает, что продолжается подписка на журнал «Дельфис» на 2019 год.
Годовая подписка (без доставки) – 600 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-bez-dostavki/
Годовая подписка (с доставкой по России) – 1200 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-s-dostavkoy/
Годовая подписка (международная доставка) – 2500 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-s-mezhdunarodnoy-dostavkoy/
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