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Новости
 
21.12.2018
Подписка на журнал «Дельфис» (2019 год)

Дорогие наши читатели!

Издательство «Дельфис» напоминает, что продолжается подписка на журнал «Дельфис» на 2019 год. 

 

Годовая подписка (без доставки) – 600 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-bez-dostavki/

 

Годовая подписка (с доставкой по России) – 1200 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-s-dostavkoy/

 

Годовая подписка (международная доставка) – 2500 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2019-god-s-mezhdunarodnoy-dostavkoy/

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