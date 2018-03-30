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Новости
 
13.03.2018
Подписка на журнал «Дельфис» (2018 год)

Дорогие наши читатели!

Издательство «Дельфис» напоминает, что продолжается подписка на журнал «Дельфис» на 2018 год. 

Готовится к выпуску первый в 2018 году номер

 

Как всегда увлекательный, содержащий как исторические материалы, так и публикации о передовых разработках в науке, а также биографические заметки о  людях не только с популярными, но и  забытыми именами, интервью с известными академиками и руководителями нашего времени, статьи, посвящённые искусству и рассказывающий о прекрасных уголках нашей Родины, журнал ждёт вас!

 

Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-delfis-1-93-2018

 

Некоторые материалы номера: http://www.delphis.ru/journal/new-jrnl

 

Годовая подписка (без доставки) – 600 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-bez-dostavki/

 

Годовая подписка (с доставкой по России) – 1200 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-s-dostavkoy/

 

Годовая подписка (международная доставка) – 2500 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-s-mezhdunarodnoy-dostavkoy/

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