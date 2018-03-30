Дорогие наши читатели!
Издательство «Дельфис» напоминает, что продолжается подписка на журнал «Дельфис» на 2018 год.
Готовится к выпуску первый в 2018 году номер
Как всегда увлекательный, содержащий как исторические материалы, так и публикации о передовых разработках в науке, а также биографические заметки о людях не только с популярными, но и забытыми именами, интервью с известными академиками и руководителями нашего времени, статьи, посвящённые искусству и рассказывающий о прекрасных уголках нашей Родины, журнал ждёт вас!
Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-delfis-1-93-2018
Некоторые материалы номера: http://www.delphis.ru/journal/new-jrnl
Годовая подписка (без доставки) – 600 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-bez-dostavki/
Годовая подписка (с доставкой по России) – 1200 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-s-dostavkoy/
Годовая подписка (международная доставка) – 2500 руб.: http://delphisbooks.ru/podpiska-na-2018-god-s-mezhdunarodnoy-dostavkoy/
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