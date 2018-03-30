Готовится к выпуску первый в 2018 году номер

Как всегда увлекательный, содержащий как исторические материалы, так и публикации о передовых разработках в науке, а также биографические заметки о людях не только с популярными, но и забытыми именами, интервью с известными академиками и руководителями нашего времени, статьи, посвящённые искусству и рассказывающий о прекрасных уголках нашей Родины, журнал ждёт вас!