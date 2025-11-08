Подписка на 2026 год
Дорогие читатели!
Мы открываем подписку на 2026 год . Предлагаем Вам следующие варианты подписки:
- На 2026 год (4 номера, без доставки - самовывоз - 1000 руб.)
- На 2026 год (4 номера, с доставкой по России - 1600 руб.)
Чтобы оформить подписку через интернет-магазин, перейдите по ссылке:
- https://delphisbooks.ru/product/podpiska-2025/ (с доставкой)
- https://delphisbooks.ru/product/podpiska-2025-2/ (без доставки)
Чтобы подписаться на журнал «Дельфис» в нашем офисе, нужно приехать по адресу
По всем вопросам звоните по тел.: +7 (495) 197-73-91 или пишите на e-mail shop@delphisbooks.ru
- Ваши рецензии
Добавить рецензию