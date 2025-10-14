ГЛАВНАЯ Новости Передача: "Землетрясения: чем страшны и как себя обезопасить?"
Новости
 
11.10.2025
Передача: "Землетрясения: чем страшны и как себя обезопасить?"

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

Тема: Чем грозит глобальное потепление?

Гость: А. В. Коновалов - ведущий научный сотрудник, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, кандидат физико-математических наук.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео:

https://rutube.ru/video/f51e277a11250f7603a2056fdb8bbed8/?r=wd

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

