Передача: "Землетрясения: чем страшны и как себя обезопасить?"

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. Тема: Чем грозит глобальное потепление? Гость: А. В. Коновалов - ведущий научный сотрудник, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, кандидат физико-математических наук. Ведущая: Наталия Лескова Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/f51e277a11250f7603a2056fdb8bbed8/?r=wd Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/