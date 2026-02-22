Передача "Тайны у нас под ногами: почва как источник жизни" от 16.02.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема: Тайны у нас под ногами: почва как источник жизни.
Гость: Наталья Ивановна Суханова - почвовед, кандидат биологических наук, заслуженный научный сотрудник Московского университета.
Ведущая: Наталия Лескова
