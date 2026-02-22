ГЛАВНАЯ Новости Передача "Тайны у нас под ногами: почва как источник жизни" от 16.02.2026
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
22.02.2026
Передача "Тайны у нас под ногами: почва как источник жизни" от 16.02.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема: Тайны у нас под ногами: почва как источник жизни.

 

Гость: Наталья Ивановна Суханова - почвовед, кандидат биологических наук, заслуженный научный сотрудник Московского университета.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/91801a30843b23eac14e2231e8140de6/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239034

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: