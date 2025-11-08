ГЛАВНАЯ Новости Передача: "Первый элемент. Водород в судьбе мироздания" от 27.10.25
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
02.11.2025
Передача: "Первый элемент. Водород в судьбе мироздания" от 27.10.25

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

Тема: Первый элемент. Водород в судьбе мироздания.

Гость: Юрий Александрович Костицын - Академик РАН, ведущий научный сотрудник института геохимии и аналитической химии им В.И. Вернадского РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео:

https://rutube.ru/video/4e8850e37052a4be6e4599e76c9341a7/

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: