Передача: "Первый элемент. Водород в судьбе мироздания" от 27.10.25
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема: Первый элемент. Водород в судьбе мироздания.
Гость: Юрий Александрович Костицын - Академик РАН, ведущий научный сотрудник института геохимии и аналитической химии им В.И. Вернадского РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылка на видео:
https://rutube.ru/video/4e8850e37052a4be6e4599e76c9341a7/
