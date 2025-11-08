Передача: "Первый элемент. Водород в судьбе мироздания" от 27.10.25

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. Тема: Первый элемент. Водород в судьбе мироздания. Гость: Юрий Александрович Костицын - Академик РАН, ведущий научный сотрудник института геохимии и аналитической химии им В.И. Вернадского РАН. Ведущая: Наталия Лескова