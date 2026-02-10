ГЛАВНАЯ Новости Передача "Осторожно, ртуть! Необходима, полезна или опасна?" от 05.01.2026
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
10.02.2026
Передача "Осторожно, ртуть! Необходима, полезна или опасна?" от 05.01.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема: Осторожно, ртуть! Необходима, полезна или опасна?

 

Гость:  Виктор Трофимович Комов - главный научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН, доктор биологических наук.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/58a2b71fc217091409dff059f8ce376d/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239031

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: