Передача: "Одиноки ли мы во Вселенной? Исследование экзопланет и астробиология" от 24.11.25

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. Тема: Одиноки ли мы во Вселенной? Исследование экзопланет и астробиология. Гость: Валерий Иванович Шематович - доктор физико-математических наук, заведующий отделом Солнечной системы института астрономии РАН. Ведущая: Наталия Лескова Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/4e8850e37052a4be6e4599e76c9341a7/ Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/