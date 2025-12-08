ГЛАВНАЯ Новости Передача: "Одиноки ли мы во Вселенной? Исследование экзопланет и астробиология" от 24.11.25
Новости
 
01.12.2025
Передача: "Одиноки ли мы во Вселенной? Исследование экзопланет и астробиология" от 24.11.25

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема: Одиноки ли мы во Вселенной? Исследование экзопланет и астробиология.

 

Гость:  Валерий Иванович Шематович - доктор физико-математических наук, заведующий отделом Солнечной системы института астрономии РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео:

https://rutube.ru/video/4e8850e37052a4be6e4599e76c9341a7/

