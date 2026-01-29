Передача "Нейтрино и новая модель климатических изменений" от 19.01.26
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема: Нейтрино и новая модель климатических изменений.
Гость: Леонид Борисович Безруков - главный научный сотрудник Института ядерной физики РАН, доктор физико-математических наук.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/aac3773cf2f9067299758fa12d5e1aad/?r=wd
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239026
