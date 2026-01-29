ГЛАВНАЯ Новости Передача "Нейтрино и новая модель климатических изменений" от 19.01.26
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
29.01.2026
Передача "Нейтрино и новая модель климатических изменений" от 19.01.26

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема: Нейтрино и новая модель климатических изменений.

 

Гость:  Леонид Борисович Безруков - главный научный сотрудник Института ядерной физики РАН, доктор физико-математических наук.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/aac3773cf2f9067299758fa12d5e1aad/?r=wd

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239026

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: