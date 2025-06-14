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Новости
 
13.06.2025
Передача "Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025

Уважаемые друзья!

 студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

тема - Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025

гости: Михаил Торичеллиевич Югай

     Станислав Николаевич Жирков   

 ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео:  

https://rutube.ru/video/23c7a2dbc094b9e5c79f6c9aacb76abd/

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