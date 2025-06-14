Передача "Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025
Уважаемые друзья!
студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
тема - Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025
гости: Михаил Торичеллиевич Югай
Станислав Николаевич Жирков
ведущая: Наталия Лескова
Ссылка на видео:
https://rutube.ru/video/23c7a2dbc094b9e5c79f6c9aacb76abd/
Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:
- Ваши рецензии
Добавить рецензию