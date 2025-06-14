Передача "Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025

Уважаемые друзья! студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. тема - Нейроурбанизм: как мегаполис влияет на интегральное здоровье человека? от 30.04.2025 гости: Михаил Торичеллиевич Югай Станислав Николаевич Жирков ведущая: Наталия Лескова Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/23c7a2dbc094b9e5c79f6c9aacb76abd/ Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/