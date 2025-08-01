ГЛАВНАЯ Новости Передача: "Мы не одни во Вселенной?" от 17.07.2025
Новости
 
28.07.2025
Передача: "Мы не одни во Вселенной?" от 17.07.2025

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

Тема: Мы не одни во Вселенной? от 17.07.2025

Гость: А.Е. Семёнов - президент Ассоциации «Экология Непознанного», профессор Академии геополитических проблем, Председатель оргкомитета Зигелевских чтений.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео:  

https://rutube.ru/video/dd5b3ad689bc76336ea05778d3d1dfcd/

