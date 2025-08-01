Передача: "Инфекции непобедимы, но выход есть". от 24.07.2025

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. Тема: Инфекции непобедимы, но выход есть от 24.07.2025 Гость: Н.И. Брико - Академик РАН , доктор мед. наук, профессор Сеченовского университета, экс—главный эпидемиолог России. Ведущая: Наталия Лескова Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/a939e703f6d8f7371e663bb564f5a026/ Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/