ГЛАВНАЯ Новости Передача: "Инфекции непобедимы, но выход есть". от 24.07.2025
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
01.08.2025
Передача: "Инфекции непобедимы, но выход есть". от 24.07.2025

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет продолжение цикла передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

Тема: Инфекции непобедимы, но выход есть от 24.07.2025

Гость: Н.И. Брико - Академик РАН , доктор мед. наук, профессор Сеченовского университета, экс—главный эпидемиолог России.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылка на видео: 

 https://rutube.ru/video/a939e703f6d8f7371e663bb564f5a026/

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: