Передача "Что несёт с собой космическая пыль?" от 03.01.2026

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО. Тема: Что несёт с собой космическая пыль? Гость: Владимир Анатольевич Цельмович - ведущий научный сотрудник ГО "Борок" Института физики земли РАН, кандидат физико-математических наук. Ведущая: Наталия Лескова Ссылки на видео: https://rutube.ru/video/5a5d11b67e658ab3eb81b6815156137a/ https://vkvideo.ru/video-20484756_456239027 Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/ Канал Дельфис ВКонтакте: https://vkvideo.ru/@club20484756/all