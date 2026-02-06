ГЛАВНАЯ Новости Передача "Что несёт с собой космическая пыль?" от 03.01.2026
06.02.2026
Передача "Что несёт с собой космическая пыль?" от 03.01.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема: Что несёт с собой космическая пыль?

 

Гость:  Владимир Анатольевич Цельмович - ведущий научный сотрудник ГО "Борок" Института физики земли РАН, кандидат физико-математических наук.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

