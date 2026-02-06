Передача "Что несёт с собой космическая пыль?" от 03.01.2026
Тема: Что несёт с собой космическая пыль?
Гость: Владимир Анатольевич Цельмович - ведущий научный сотрудник ГО "Борок" Института физики земли РАН, кандидат физико-математических наук.
Ведущая: Наталия Лескова
