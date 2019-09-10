Памяти Ростислава Борисовича Рыбакова

In Memory

7 августа на 82-м году ушел из жизни ученый-индолог, исследователь индуизма с мировым именем

Ростислав Борисович Рыбаков.

В 1960 году С.Н. Рерих, с которым была дружна его семья, посоветовал ему заняться именно этой областью знаний. И действительно, Индия и индуизм стали его главным интересом в жизни. Это не осталось незамеченным ее руководством. Р.Б. Рыбаков был награжден высшей наградой этой страны – Орденом Белого Лотоса.

Будучи доктором исторических наук, академиком РАЕН, Р.Б. Рыбаков многие годы возглавлял Институт востоковедения РАН, а также известную общественную организацию – Международную ассоциацию «Мир через Культуру». Именно он был одним из организаторов Советского фонда Рерихов, вёл переговоры о передаче наследия Рерихов народу нашей страны. Первым из доверенных лиц в соответствующем документе С.Н. Рерих указал Р.Б. Рыбакова.

Это был совершенно неординарный человек, обладавший энциклопедическими знаниями, писательским талантом, неуемной жаждой жизни. По его словам, он смотрел на мир распахнутыми глазами, и до последних дней, нет, вероятно часов был полон интересных планов…

Нет сомнений, что его сотрудники и друзья навсегда сохранят память о нем и его вкладе в культуру и науку, организацию востоковедения в нашей стране.

Президент Фонда «Дельфис» В.В. Надёжин

Главный редактор журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс

Коллектив фонда и журнала «Дельфис»

От Международной Ассоциации «Мир через Культуру. Европа» и её президента Вильгельма Августата

Уважаемая Наталья и все друзья Дельфиса!

Наш великий духовный брат и друг, профессор, доктор Ростислав Рыбаков, останется в нашем сердце и уме навсегда.

За возможность встретиться с ним в этой жизни, за тот необыкновенный дар для всех, кто имел шанс знать его как человека, друга и, более всего, как духовного соратника, мы благодарим судьбу и испытываем в наивысшем выражении – глубочайшее чувство. Он всегда был нашим лучшим советчиком и товарищем по всем вопросам в различных ситуациях, представляющих общий интерес, особенно в нашей межкультурной и международной деятельности в течение десятилетий. Нам будет искренне не хватать его!

Всем нам – коллективу Фонда и журнала «Дельфис» и нашей Международной Ассоциации «Мир через Культуру» – посчастливилось получить квалифицированные советы и универсальные знания от нашего друга по духу, поскольку благодаря им мы смогли достичь успеха на этой общей дороге, связанной с великой Радостью и Красотой во многих аспектах!

Дорогой Ростислав! Вы всегда в наших сердцах, и мы чувствуем глубочайшую благодарность за возможность пережить тот особый опыт, через который мы прошли вместе! Спасибо Вам!

И уже сейчас, глядя в будущее, мы ждем встречи с Вами для дальнейшего сотрудничества на различных уровнях – на благо жизни в целом!

Ваш духовный брат Вилли Augustat,

присоединились Гунди, Лиз, Ельмар и друзья и члены из Германии, Австрии, Швейцарии. Прибалтика, Украина, Индия, Монголия, Казахстан и многие другие от Международной Ассоциации «Мирчерез культуру Европа»

