Памяти Друга
Коллектив журнала и Фонда «Дельфис» глубоко скорбят об уходе из жизни директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке
ДАНИИЛА ЭНТИНА
Нас связывали многие годы дружбы. Каждая встреча с ним в Москве или в Нью-Йорке оставались незабываемыми, ибо его человеческая теплота и внутренняя гармония были совершенны, что так редко встречается в наши дни. Это был человек своей жизнью и поступками давший нам пример служения идеям высокого человеческого бытия.
Путь, пройденный им, и тот настрой доброжелательства, который он дарил людям, навсегда останутся в нашей памяти и сердцах.
Н.А.Тоотс
В.В.Надёжин
Коллектив журнала и Фонда «Дельфис»
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