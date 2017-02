warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 24.01.2017 Памяти Друга Коллектив журнала и Фонда «Дельфис» глубоко скорбят об уходе из жизни директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке

ДАНИИЛА ЭНТИНА

Нас связывали многие годы дружбы. Каждая встреча с ним в Москве или в Нью-Йорке оставались незабываемыми, ибо его человеческая теплота и внутренняя гармония были совершенны, что так редко встречается в наши дни. Это был человек своей жизнью и поступками давший нам пример служения идеям высокого человеческого бытия.

Путь, пройденный им, и тот настрой доброжелательства, который он дарил людям, навсегда останутся в нашей памяти и сердцах.

Н.А.Тоотс

В.В.Надёжин

Коллектив журнала и Фонда «Дельфис»