warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 10.11.2017 Отменяется занятие школы-семина «Эволюция сознания» Дорогие друзья! Занятие школы «Эволюция сознания», которое должно состоятся в четверг, 16 ноября 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» отменяется в связи с проведением в Санкт-Петербурге Международного теософского Конгресса В дальнейшем занятия школы будут проводится по плану, т.е. еженедельно по четвергам Ближайшее занятие состоится 23 ноября 2017 года Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм. Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)

Владимир Васильевич Ярый Тема занятия: Тайная Доктрина. Введение Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .

На занятиях можно поделится открытиями, пониманием.

Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.