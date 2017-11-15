Отменяется занятие школы-семина «Эволюция сознания»

Дорогие друзья!

Занятие школы «Эволюция сознания», которое должно состоятся в четверг, 16 ноября 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» отменяется в связи с проведением в Санкт-Петербурге Международного теософского Конгресса

В дальнейшем занятия школы будут проводится по плану, т.е. еженедельно по четвергам

Ближайшее занятие состоится 23 ноября 2017 года

Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.

Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)



Владимир Васильевич Ярый

Тема занятия: Тайная Доктрина. Введение

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .

На занятиях можно поделится открытиями, пониманием.

Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.