warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 12.12.2016 Отмена лекции Е.В.Терёшиной Дорогие Друзья! Отменяется лекция Е.В.Терёшиной «Возраст-ассоциированные заболевания», которая должна была состояться во вторник 13 декабря 2016 года. Встреча не состоится по причине болезни лектора. Приносим свои извинения.