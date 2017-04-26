Открытие мемориальной доски, посвящённой памяти И.А.Ефремова

Гость из будущего

25 апреля нынешнего года фасад жилого дома по адресу г. Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, 8 украсила необычная мемориальная доска, посвященная памяти выдающегося русского советского писателя, ученого, философа Ивана Ефремова, который жил здесь с 1935 по 1962 год.

Несмотря на существенный вклад Ивана Ефремова в отечественную научную мысль и литературу, в нашей стране по сей день нет ни памятника, ни музея, посвящённого его жизни и творчеству. Эта мемориальная доска стала первой и пока единственной в своем роде.

С инициативой увековечить память о писателе выступили жители этого дома, а воплотили идею в жизнь архитектор Константин Арабчиков и скульптор Иван Коржев.

Нестандартное решение

По словам Константина Арабчикова, сам этот дом является памятником архитектуры эпохи авангарда, поэтому повесить на фасад обычную доску было бы неправильным.

Усложняет замысел и то, что Спасо-Глинищевский переулок очень узкий, и людям, которые по нему идут, обычная доска не будет бросаться в глаза. Есть риск, что они будут проходить мимо, не заметив достопримечательности. Иначе говоря, надо было создать нечто особенное, что сразу привлекало бы внимание любого прохожего.

Так появилось решение повесить доску не параллельно, а перпендикулярно фасаду здания, таким образом, расширив границы пространства.

В оформлении доски использована сложная символика, характеризующая творчество Ивана Ефремова с разных сторон: как ученого-палеонтолога и философа-космиста, писателя-фантаста и футуролога, умевшего предвидеть будущее, любителя путешествий и тонкого психолога – наблюдателя за человеческой природой.

Мемориальная доска, посвященная памяти И.А.Ефремова

Портрет Ивана Антоновича зрительной осью связан со звездой, внутри которой находится редкий минерал чароит. «Это отсыл к его геологической и палеонтологической стезе, – подчеркивает Константин Арабчиков. – Таким образом мы постарались отразить все ипостаси этого неординарного человека».

Венчает доску знаменитая цитата: «Красота – это наивысшая степень целесообразности», которая, по мнению авторов проекта, является квинтэссенцией жизненной философии Ивана Ефремова.

Необычен и материал, из которого выполнена мемориальная доска. Это не привычный камень, а нержавеющая сталь, что, по словам Константина Арабчикова, нехарактерно для пластических композиций. Однако, по замыслу авторов, именно такое жесткое решение символизирует устремленность Ивана Ефремова в будущее.

Ученый, философ, мечтатель

Мировоззрение Ефремова замечательно своей цельностью, в нём палеонтолог-эволюционист дополняет социального мыслителя, психолога и писателя. Основными вдохновителями творчества и источниками мировоззрения стали очень разные, но объединенные общей идеей стремления к лучшему будущему человечества мыслители: социалист Чернышевский и экономист Богданов, фантаст Уэллс и романтик Грин, поэты «серебряного века» Николай Гумилев и Максимилиан Волошин, выдающийся биолог Берг и гуманистические психологи Роджерс и Фромм, индийская философия и идеи русского космизма, выраженные Циолковским и Вернадским, а также мировоззрение Рерихов, в котором Ефремов искал философию для будущего СССР.

Из прошлого в будущее

Немногие знают, что Иван Ефремов был выдающимся ученым, доктором биологических наук, создателем оригинального учения – тафомании – науки о закономерностях сохранения остатков ископаемых организмов в слоях осадочных пород. Рукопись этой книги была завершена в 1943 году, но опубликовать её удалось только семь лет спустя, а всеобщее признание новая отрасль получила лишь в 70-е годы прошлого века. Тем не менее, выводы своей науки Ефремову удалось успешно применить ещё во время экспедиции в монгольскую пустыню Гоби, принёсшей богатейший материал.

«Профессиональные занятия Ивана Ефремова палеонтологией – наукой о древних ископаемых останках – и его размышления о далеком будущем цивилизации прочно взаимосвязаны, – говорит академик РАН Алексей Розанов, председатель российского палеонтологического общества. – Это подтверждает относительно новая наука – бактериальная палеонтология, которая анализирует состав метеоритов и комет, прилетевших на нашу планету из далекого космоса. Эти данные позволяют судить о том, что по составу содержащиеся в них микроорганизмы идентичны земным, а это значит, что жизнь, скорее всего, не зародилась в земных недрах, а была занесена из космоса. То же самое говорят нам исследования вещества Луны и планет. Это весьма распространенная сейчас точка зрения получила название теории космической панспермии. Разумеется, тут появляется целый ряд новых вопросов. Как занесена? Откуда? Есть ли где-то в космосе источник формирования белковой жизни или это процесс спорадический? Именно эти вопросы являются тем связующим звеном, которые делают палеонтологию не просто наукой о древности, но и наукой о нашем общем будущем. И это очень четко понимал Иван Ефремов».

Новое открытие Ефремова

На открытии доски было множество людей – жители окрестных домов, сын и внучка Ивана Ефремова, для которых такое увековечение памяти великого предка – большое счастье.

Приехал директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин, который напомнил собравшимся, что именно коллекции, собранные во время многочисленных экспедиций Ивана Ефремова, легли в основу существующего при Институте палеонтологического музея, пользующегося огромной популярностью у детей и взрослых.

Были также представители органов государственной власти, в частности, депутат Мосгордумы, ректор Высшей Школы экономики Ярослав Кузьминов, а также известный индолог Ростислав Рыбаков – сын выдающегося российского историка Бориса Рыбакова, руководство Благотворительного фонда «Дельфис», занимающегося вопросами культурного наследия, а автор мемориальной доски скульптор Иван Коржев является членом Совета фонда.

Наталья Тоотс, главный редактор журнала «Дельфис», подчеркивает, что многие идеи Ивана Ефремова нам еще предстоит открыть, поскольку они, подобно свету далёкой звезды, озаряют пространство грядущего. «Как свойственно многим выдающимся мыслителям, Ефремов не устаревает, а лишь поворачивается к нам всё новыми гранями», – уверена Наталья Александровна.

«На такое дело денег не жалко»

Профинансировало создание мемориальной доски «Арт-бюро 21 век», генеральным директором которого является Константин Арабчиков.

«У меня не было сомнений, тратить на это деньги или нет, – говорит Константин. – Мы большие поклонники творчества Ивана Ефремова, которое, на мой взгляд, сегодня недооценено. Это неправильно и несправедливо, ведь мысли Ивана Антоновича нисколько не устарели, наоборот – во многом стали еще актуальнее. Очень хотелось бы пробудить интерес современного читателя к этой неординарной личности, его философскому и художественному творчеству, и мемориальная доска – наш скромный вклад в это важное дело».

Сбывшиеся предсказания Ивана Ефремова:

- Открытие месторождения алмазов в Якутии – в рассказе «Алмазная труба»

- Открытие крупного месторождения ртутных руд на Южном Алтае – в рассказе «Озеро горных духов».

- Особенность поведения жидких кристаллов – в рассказе «Атолл Факаофо».

- Трехмерное телевидение с параболическим вогнутым экраном, в романе «Туманность Андромеды».

- Костюм-экзоскелет («прыгающий скелет»), который позволяет людям преодолевать повышенное гравитационное притяжение (в романе «Туманность Андромеды»).

- Открытие боразона (эльбора, нитрида бора) – режущего инструмента и обшивки корпуса звездолета «Тантра» (в романе «Туманность Андромеды»). Интересно, что синтезирование нитрида бора и выход романа в свет произошли в 1957 году.

- Электронная книга (в романе «Туманность Андромеды»).

- Омоложение организма (кожи) с помощью лазерной и радиоволновой терапии. (В романе «Туманность Андромеды»). Радиолифтинг и термаж кожи, направленные на активизацию роста молодых клеток, а также омолаживающие процедуры с использованием лазера и широкополосного света (в романе «Туманность Андромеды» – «Эвда Наль вызвала в памяти все, что знала об основах долголетия, – очистке организма от энтропии. Изученные за тысячелетия, эти древние структуры, когда-то очаги старения и болезней, стали поддаваться энергетической очистке – химическому и лучевому промыванию, и радиоволновой встряске организма»).