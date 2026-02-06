ГЛАВНАЯ Новости Очарованный странник Вселенной - электронная книга С.Б. Семёновой-Мачехиной
02.02.2026
Очарованный странник Вселенной - электронная книга С.Б. Семёновой-Мачехиной

Дорогие друзья!

Представляем Вашему вниманию книгу

                 Очарованный странник Вселенной      автор: Светлана Борисовна Семёнова-Мачехина

книга посвящена исследованию жизни и творчества художника-вестника 

Виктора Черноволенко (1900-1972), участника художественного объединения «Амаравелла».

Ознакомиться и прочесть книгу:

https://www.litres.ru/book/svetlana-borisovna-semenova-machehina/ocharovannyy-strannik-vselennoy-73141848/

