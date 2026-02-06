Очарованный странник Вселенной - электронная книга С.Б. Семёновой-Мачехиной
Дорогие друзья!
Представляем Вашему вниманию книгу
Очарованный странник Вселенной автор: Светлана Борисовна Семёнова-Мачехина
книга посвящена исследованию жизни и творчества художника-вестника
Виктора Черноволенко (1900-1972), участника художественного объединения «Амаравелла».
Ознакомиться и прочесть книгу:
https://www.litres.ru/book/svetlana-borisovna-semenova-machehina/ocharovannyy-strannik-vselennoy-73141848/
