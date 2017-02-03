О концерте студии «Пифагор»
28 января 2017 года в Музее имени Н.К. Рериха состоялся литературно-музыкальный концерт студии художественного слова «ПИФАГОР»
«Притчи и сказки для детей изрядного возраста»
Юные артисты студии «Пифагор» исполнили произведения, посвящённые: Вере, Чести, Пользе, Любви, Красоте, Истине и Справедливости.
В концерте принимали участие также юные музыканты и фольклорный ансамбль.
Юные певицы исполнили семь лирических песен. Лауреат международных конкурсов Федор Богданов сыграл два произведения на фортепиано.
Главным событием концерта стало исполнение Линой Мурадовой повести-притчи Ричарда Баха
"ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН" (в трех частях)
Выступления юных артистов, а также отзывы зрителей, можно посмотреть по ссылке на плей-лист концерта:
https://www.youtube.com/
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