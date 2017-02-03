О концерте студии «Пифагор»

28 января 2017 года в Музее имени Н.К. Рериха состоялся литературно-музыкальный концерт студии художественного слова «ПИФАГОР»

«Притчи и сказки для детей изрядного возраста»

Юные артисты студии «Пифагор» исполнили произведения, посвящённые: Вере, Чести, Пользе, Любви, Красоте, Истине и Справедливости.

В концерте принимали участие также юные музыканты и фольклорный ансамбль.

Юные певицы исполнили семь лирических песен. Лауреат международных конкурсов Федор Богданов сыграл два произведения на фортепиано.

Главным событием концерта стало исполнение Линой Мурадовой повести-притчи Ричарда Баха

"ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН" (в трех частях)

Выступления юных артистов, а также отзывы зрителей, можно посмотреть по ссылке на плей-лист концерта:



https://www.youtube.com/ playlist?list= PLV2eyfa41JgxcoyrW0WBCmdWfD- oW2YTm