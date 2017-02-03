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03.02.2017
О концерте студии «Пифагор»

28 января 2017 года в Музее имени Н.К. Рериха состоялся литературно-музыкальный концерт студии художественного слова «ПИФАГОР»

«Притчи и сказки для детей изрядного возраста»

Юные артисты студии «Пифагор» исполнили произведения, посвящённые: Вере, Чести, Пользе, Любви, Красоте, Истине и Справедливости.
В концерте принимали участие также юные музыканты и фольклорный ансамбль.  
Юные певицы исполнили семь лирических песен.  Лауреат международных конкурсов Федор Богданов сыграл  два произведения на фортепиано.

Главным событием концерта стало исполнение Линой Мурадовой повести-притчи Ричарда Баха
"ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН" (в трех частях)

Выступления юных артистов, а также отзывы зрителей, можно посмотреть по ссылке на плей-лист концерта: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2eyfa41JgxcoyrW0WBCmdWfD-oW2YTm

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