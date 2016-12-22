О конференции 2017 года «Солнечная система и жизнь на Земле»

Предварительное оповещение

Планируемая на начало апреля 2017 года ХVI междисциплинарная научная конференция журнала «Дельфис» под общим названием «Этика и наука будущего», продолжает развитие тем, обсуждавшихся на прошлых ежегодных конференциях. Напомним темы предыдущих пяти, начиная с 2012 года: «Синтез идей», «Научный эволюционизм. Взгляд в будущее», «Мир аналогий – подобие миров», «На путях к единству: наука и метанаука», «На путях к общечеловеческому благу. Идея общего дела». Тексты лучших развёрнутых 20-минутных выступлений можно прочитать в ряде номеров журнала, почти все помещаются на сайте журнала «Дельфис» в рубрике «Конференция» (см. Приложение).

Намеченная ныне тема «Солнечная система и жизнь на Земле», как и другие, постоянно находили отражение на страницах «Дельфиса», совмещая взгляды на проблему с самых различных точек зрения: естественнонаучной, мифологической, исторической, философской, гуманитарной. Идеи междисциплинарности, синтеза знаний являются сейчас особенно востребованными.

Развернувшееся в настоящее время освоение пространства Солнечной системы космическими аппаратами принесло обилие совершенно новых данных о физико-химических условиях на планетах, об астероидах и кометах – всё это пополняет человеческие знания об окружающем ближнем и дальнем Космосе, позволяет выработать дальнейшую стратегию 1) НЕ покорения его, а ОСВОЕНИЯ, СОДРУЖЕСТВА и СОТРУДНИЧЕСТВА с ним, 2) предотвращения грозящих внешних локальных и глобальных катастроф.

Перед учёными стоит насущная задача всестороннего осмысления причин специфического местоположения нашей живой Земли среди других планет относительно Солнца. Это, в частности, позволит лучше понять организацию планетных систем (экзопланет) вокруг солнцеподобных и других звёзд. Первостепенный вопрос – о происхождении биологических форм жизни на Земле, возможно, и иных её формах на других планетах, включая экзопланеты; происхождение, сохранение и решающая роль именно жидкой воды для возникновения и развития жизни. Что главным образом поставляет воду на нашу планету? Какие химические элементы в первую очередь активируют и поддерживают жизненные процессы? Чему способствуют нарушения симметрии на молекулярном уровне структурирования биологических систем? Как развитие жизни на Земле связано с геологической историей самой Земли? Какова доля физико-химического, а также разнообразного энергетического и информационного влияний на планету в целом и её биоту, а также на человека со стороны внешних космических факторов – солнечной активности, комет, метеоритной бомбардировки, специфических воздействий далёких планет вплоть до звёзд, а также межпланетной, межзвёздной и даже межгалактической пыли? Существовала ли таинственная планета Фаэтон в Солнечной системе и где искать её останки? Насколько устойчива современная (по космическим меркам) структура нашей Солнечной системы и как связано её устройство с характерными чертами нашей звёздной системы – Галактики Млечный Путь? Каковы общесистемные связи? А также: освоение ближнего и дальнего космоса, экологические проблемы и их разрешение, судьбы технократической цивилизации Земли, пути ноосферы к единому человечеству.

Мы приглашаем учёных и исследователей принять участие в готовящейся конференции и до 20-х чисел января 2017 года прислать в «Дельфис» (delphis@delphis.ru, тел. 8 (495) 628-06-79) свои предложения, названия, аннотации возможных докладов (устных или для стендовой демонстрации), которые, по мнению Оргкомитета, могут быть позже опубликованы в «Дельфисе» и помещены на сайте журнала.



Сердечно поздравляем наших будущих докладчиков и слушателей с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья, бодрости и творческих успехов!