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Новости
 
08.12.2017
Нужна помощь в выпуске I тома Учения Живой Этики

Дорогие друзья!

 «Дельфис» сердечно благодарит всех, кто нашёл возможность поддержать  издание книг А.М.Шустовой «Сокровище Мира» и К.Е.Антаровой «Беседы Учителя» (кники 1, 2).
Благодаря вам эти книги уже поступили в продажу. Приобрести их можно в нашем интернет-магазине:

http://delphisbooks.ru/sokrovishche-mirashustova-am/ - «Сокровище мира»

http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-1/ - «Беседы Учителя», кн.1

http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-2/ - «Беседы Учителя», кн.2

 

Сейчас нуждается в переиздании Учение Живой Этики (Агни Йога), том I (книги «Зов», «Озарение», «Община», «Агни Йога»)

 

 

Именно она даёт ответы на множество вопросов читателей, идущих по Пути света, знаний и дальнейшего развития сознания.

 

Для её выпуска срочно нужна  финансовая помощь

 

Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:

«Благотворительный фонд «Дельфис»

ИНН: 7715163373

КПП: 770101001

Рас. счёт: 40703810538120100620  в ПАО Сбербанк г. Москва

Кор. счёт: 30101810400000000225

БИК: 044525225

 

или по ссылке: http://www.delphis.ru/page/metsenatam

 

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