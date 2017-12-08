Нужна помощь в выпуске I тома Учения Живой Этики

Дорогие друзья!

«Дельфис» сердечно благодарит всех, кто нашёл возможность поддержать издание книг А.М.Шустовой «Сокровище Мира» и К.Е.Антаровой «Беседы Учителя» (кники 1, 2). Благодаря вам эти книги уже поступили в продажу. Приобрести их можно в нашем интернет-магазине: http://delphisbooks.ru/sokrovishche-mirashustova-am/ - «Сокровище мира» http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-1/ - «Беседы Учителя», кн.1 http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-2/ - «Беседы Учителя», кн.2

Сейчас нуждается в переиздании Учение Живой Этики (Агни Йога), том I (книги «Зов», «Озарение», «Община», «Агни Йога»)

Именно она даёт ответы на множество вопросов читателей, идущих по Пути света, знаний и дальнейшего развития сознания.

Для её выпуска срочно нужна финансовая помощь

Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:

«Благотворительный фонд «Дельфис»

ИНН: 7715163373

КПП: 770101001

Рас. счёт: 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк г. Москва

Кор. счёт: 30101810400000000225

БИК: 044525225

или по ссылке: http://www.delphis.ru/page/metsenatam