Нужна помощь в выпуске I тома Учения Живой Этики
Дорогие друзья!
«Дельфис» сердечно благодарит всех, кто нашёл возможность поддержать издание книг А.М.Шустовой «Сокровище Мира» и К.Е.Антаровой «Беседы Учителя» (кники 1, 2).
Благодаря вам эти книги уже поступили в продажу. Приобрести их можно в нашем интернет-магазине:
http://delphisbooks.ru/sokrovishche-mirashustova-am/ - «Сокровище мира»
http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-1/ - «Беседы Учителя», кн.1
http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-2/ - «Беседы Учителя», кн.2
Сейчас нуждается в переиздании Учение Живой Этики (Агни Йога), том I (книги «Зов», «Озарение», «Община», «Агни Йога»)
Именно она даёт ответы на множество вопросов читателей, идущих по Пути света, знаний и дальнейшего развития сознания.
Для её выпуска срочно нужна финансовая помощь
Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:
«Благотворительный фонд «Дельфис»
ИНН: 7715163373
КПП: 770101001
Рас. счёт: 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк г. Москва
Кор. счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
или по ссылке: http://www.delphis.ru/page/metsenatam
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