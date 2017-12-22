Новый журнл «Дельфис» №4 (92) / 2017

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел очередной номер журнала (№4/92)

Новый журнал рассказывает о деятельности Национального рериховского комитета, об октябрьской конференции и выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов в Лопухинском особняке. Опубликовано обращение в поддержку Государственного музея Рерихов.

Особое место занимают малоизвестные письма Н.К. и Е.И. Рерихов из Дарджилинга. Здесь же читатель может познакомится с образом святого воина на картине Н.К.Рериха «Победа» и с заметками к биографии композитора В.В.Завадского. Об истории Армянского переулка и близлежащих улиц рассказывает материал «Москва далёкая и близкая».

В рубрике «Актуальные интервью» идёт разговор с академиком М.Я.Маровым: Космос – это судьба человечества. А в беседе с академиком С.И.Рапопортом – о фундаментальных исследованиях основополагающих механизмов нашей жизнедеятельности.

О Солнечной системе и экзопланетах рассказывает статья Н.Н.Якимовой. А статья Л.Б.Борисовой повествует о том, что разрывает пространство и время.

В рубрике «Галерея» продолжается рассказ о Михаиле Коржеве и творческих вехах авангарда.

В журнале читатель найдёт множество материалов, которые его заинтересуют и ответят на жизненные вопросы.

Посмотреть содержание: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-4-92-2017

Приобрести журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--92-42017/

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