Новый журнал «Дельфис» № 4 (96) / 2018

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел очередной номер журнала (№4/96/2018)

В предовой статье главного редактора журнала Н.А. Тоотс «Прикосновение к красоте» автор, описывая красоту ноябрьской природы, одновременно испытывает тревогу за судьбу рериховского движения. В статье поднимается уже в который раз вопрос: как исправить сложившееся положение. Напрашивается вывод – надо учиться у природы, устремляясь к прекрасному во всех наших намерениях и это, как мы знаем, спасёт мир.

О 25-летнем юбилее журнала «Дельфис», вечер в честь которого прошёл в Центральном доме журналистов 19 октября 2018 года, рассказывается в заметке «Строки признательности», в которой собраны некоторые отклики и размышления о судьбе журнала в жизни читателей.

В рубрике «Вестник НРК» опубликована переписка Национального рериховского комитета с Министерсквом Культуры РФ о судьбе филиала Государственного музея Востока «Музей Рерихов» в усадьбе Лопухиных.

В рубрике «Держава Рерихов» мы продолжаем публиковать малоизвестные письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Здесь же читатель узнает об истории известной фотографии Е.И. Рерих (статья О.В. Исаевой «История одной фотографии») и познакомится с судьбой картины С.Н. Рериха «Возлюби ближнего своего» (статья В.Е. Чернявского «По следам голубоглазого Христа»).

В статье Е.В. Турлея «Перипетии истории одной важной даты» автор на основании многих документов пытается установит точную дату рождения Е.И. Рерих.

Также журнал содержит публикации о Л.В. Лескове (автор Ю. Линник), Размышления В.В. Гольберт о научно-техническом прогрессе, статью С.М. Зорина, который с болью говорит о засорении нашей планеты.

В интервью с академиком Р.И. Нигматулиным речь идёт о состоянии фундаментальной науки в России, а академик В.В. Ивантер, доктор экономических наук, размышляет о политических санкциях (беседы вела Н.Л. Лескова).

В рубрике «Грани науки» доктор физико-математических наук И.Ф. Малов говорит о нашей сопричастности ко всем процессам, протекающим во Вселенной.

В «Тайнах, версиях, легендах» опубликованы рассказ сестры Е.П. Блаватской – Веры Желиховской – «Проделки “Духа” на Кавказе», статьи С.В. Каменевой «Тайна символа двуглавого Орла» и Н.Л. Лесковой «О чём рассказывает плащеница».

В Рубрике «Галерея» рассказывается о творческом методе художника-сюрреалиста Павла Челищева.

«Каменные грибы», «Земля русская, земля прусская», «Путешествие по Лондону» – это рассказы о Родине и об интересных местах нашей планеты.

В «Литературных страницах» читатель найдёт стихи Р.Б. Рыбакова «Австрийские заметки», которые были написаны после посещения им и «Дельфийцами» Н.А. Тоотс и В.В. Надёжиным Австрии по приглашению группы «Мир через Культуру – Европа». Произведение полно искренности, юмора и мудрости.

И как обычно, в конце журнала в «Дайджесте новостей рериховского движения» мы знакомим читателя с основными событиями, происходящиме в рериховском мире.

Посмотреть содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/zhurnal-4-96-2018

Купить журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--96-42018/