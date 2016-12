warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 15.12.2016 Новый журнал «Дельфис» №4 (88) Новый номер журнала «Дельфис» знакомит читателя с самыми разнообразными темами в нашей жизни. В рубрике «От редакции» Н.А.Тоотс и Е.М. Величко призывают читателей мужественно и с пониманием преодолевать трудности сегодняшних дней и оптимистично смотреть в будущее. О истории своей жизни и одновременно о начале рериховского движения на Алтае рассказывает Галина Ядревская в статье «Новый путь. Идущим...». В этой же рубрике «От истории к будущему» Д.В.Делюкин подробно описывает историю пребывания Рерихов в Москве во время Центральноазиатской экспедиции, а В.Е.Чернявский продолжает повествование о формировании наследия Рерихов в учреждениях культуры и науки СССР. Тамара и Николай Качановы рассказывают о своих встречах со С.Н.Рерихом в Бангалоре. Своевременна статья А.В.Иванова, И.В.Фотиевой, М.Ю.Шишина «Рериховское движение на рапутье». В рубрике «Тайны, версии, легенды» Роман Нутрихин размышляет о «Летательных аппаратах» в буддизме, или Что видела экспедиция Рериха в небе над Тибетом. Как всегда о новостях в рериховском мире расскажет дайджест новостей рериховского движения. Всё это и многое другое вы найдёте на страницах нашего журнала. Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-2 Приобрести журнал можно в интернет-магазине: http://delphisbooks.ru/delfis--88-42016/