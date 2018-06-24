Новый журнал «Дельфис» №2 (94) за 2018 год

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел очередной номер журнала (№2/94/2018)

На первых страницах журнала опубликовано одно из последних писем Н.К. Рериха, посланное из Индии незадолго до его смерти. И сегодня слова этого великого мыслителя звучат настолько актуально, что воспринимается как пророчество, которое так нам сейчас необходимо.

В новой рубрике журнала «Вестник НРК» рассказывается о деятельности новой общественной организации – Нционального рериховского комитета. Здесь же опубликовано интервью с его президентом А.П. Лосюковым.

В рубрике «Держава Рерихов» продолжается публикация малоизестных писем Н.К.Рериха и Е.И.Рерих из Дарджинлинга: апрель 1924 года (из архива Музея Н.Рериха в Нью-Йорке). Статья В.Е.Чернявского раскрывает историю брата Н.К. Рериха – Владимира.

Тревожный материал о варварской застройке на территории имения О. Реландера в Карелии, где семья Рерихов проживала в 1917 году пришёл из Санкт-Петербурга от Ю.А. Горбачёва.

В рубрике «Человек и время» о Никитском ботаническом саде рассказывают его сотрудники.

Также на страницах журнала читатель найдёт статьи таких авторов, как Л.В.Лесков («Космокреатика А.Л. Чижевского»), С.И. Сухоноса («Антропоцен»), Л.М. Гиндилиса («Фундаментальная наука как средство беспредельного познания Мироздания»).

Подведены итоги XVII конференции журнала «Дельфис» – «Этика и наука будущего. Бесконечность познания в науке».

Как всегда, в рубрике «Неоперативная хроника» мы печатаем обзор новостей реховского движения.

Посмотреть содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/zhurnal-2-94-soderzhanie

Купить журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--94-22018/