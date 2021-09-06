Новый журнал «Дельфис» № 2 (106) / 2021
Дорогие друзья!
Издательством «Дельфис» выпущен очередной номер журнала № 2(106)/2021).
Приобрести его вы можете в офисе «Дельфиса» по адресу: Москва, Балакиревский переулок, д. 2/26 (вход в дверь с вывеской «Международный художественный фонд» или заказать в интернет-магазин издательства.
Купить: http://delphisbooks.ru/delfis-106-2-2021/
Посмотреть содержание: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-2-106-2021
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