Новый журнал «Дельфис» № 1 (97) / 2019

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел очередной номер журнала (№1/97/2019)

В предовой статье главного редактора журнала Н.А. Тоотс «Урусвати – 140 лет» автор рассказывает о творческом вечере, посвящённом 140-летию со дня рождения Е.И. Рерих, прошедшем в Доме Гоголя 12 февраля 2019 года.

В рубрике «Вестник НРК» рассказывается о сотрудничестве между учёными и общественными деятелями России и Индии, а также о посещении Послом РФ Кудашевым имения С.Н. Рериха и Девики Рани Татагуни, где было сделано заявления, что через три, максимум пять лет будет открыт второй в Индии музей семьи Рерихов.

В рубрике «Держава Рерихов» мы продолжаем публиковать малоизвестные письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Здесь же читатель познакомится со статьёй В. Чернявского и М. Лазарева «К изучению Записей Е.И. Рерих».

Что происходит с Музеем Рерихов читатель узнает в рубрике «Мнение».

Б.У. Родионов в статье «Буревестник эволюции» находит связь между идеями «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской и своей концепцией устроения миропорядка.

Небольшая заметка А.В. Зубко «Мельница Вечности» на основании Писем Махатм и Учения Агни Йоги приоткрывает тайну преобразования механической энергии движения в высшую электрическую, в свет.

В интервью с академиком А.Г. Чучалиным речь идёт о биоэтике – как актуальной темы для всего мирового сообщества, а о причинах оледенения на Земле размышляет академик Э.М. Галимов (беседы вела Н.Л. Лескова).

В рубрике «Грани науки» профессор кафедры общей и теоретической физики Рязанского университета С.Е. Азимов рассуждает об озарении, энтропии, информации и динамическом хаосе.

Е.П. Блаватская в своих трудах часто ссылается на Royal Masonic Cyclopaedia. Кеннет Маккензи в статье «Каббала» в этой энциклопедии просто и ясно излагает основы древнего знания. Перевод этого материала В.В. Базюкиным мы предлагаем нашим читателям.

Т.М.Новикова в своей статье пишет о значении философского знания для науки.

В Рубрике «Галерея» рассказывается о декоративной живописи художника Джаида Джемаля..

И как обычно, в конце журнала в «Дайджесте новостей рериховского движения» мы знакомим читателя с основными событиями, происходящиме в рериховском мире.

Посмотреть содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-1-97-2019

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