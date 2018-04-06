Новый журнал «Дельфис» №1 (93) за 2018 год

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел очередной номер журнала (№1/93/2018)

На первых страницах журнала опубликован небольшой отчёт Национального рериховского комитета за 2017 год.

В рубрике «Держава Рерихов» собраны некоторые отзывы, публикации и интервью о выставке «Н.К.Рерих. Восхождение» в ГМР, продолжается публикация малоизестных писем Н.К.Рериха и Е.И.Рерих из Дарджинлинга: февраль–март 1924 года (из архива Музея Н.Рериха в Нью-Йорке), рассказывается о формировании рериховского наследия в период от Хрущёва до Горбачёва.

В рубрике «Человек и время» вышло окончание повествования В.Росова о композиторе Василии Завадском, статья Р.Ф.Скоробогатовой о роде Срогановых, С.Бокмана – о 93-летнем скрипаче Д.Шиндарёве.

Также на страницах журнала читатель найдёт статьи таких авторов, как Армен Зурабов, Л.В.Лесков, С.Р.Аблеев, М.Г.Виноградова; интервью с президентом РАН А.М.Сергеевым, рассказы об Уймонской долине Алтая и о Свято-Успенском монастыре в Дивногорье, окончание статьи С.К.Борисова о Михаиле Коржеве.

Как всегда, в рубрике «Неоперативная хроника» мы печатаем обзор новостей реховского движения.

Посмотреть содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-delfis-1-93-2018

Купить журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--93-12018/