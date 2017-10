warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 03.10.2017 Новый журнал «Дельфис» Дорогие друзья! Издательством «Дельфис» выпущен очередной номер журнала (№3 (92) / 2017). Здесь вы можете узнать о том, как прошёл Первый съезд народов Евразии (статья Н.А.Тоотс «Мир согреет Доброта...»). В рубрике «От истории к будущему» опубликованы воспоминания М.Н.Егоровой о совместной работе с Л.В.Шапошниковой («Исповедь»). В.Е.Чернявский на страницах журнала рассказывает о роли города Праги в жизни Рерихов. Э.Шамвей делится советами для повседневной жизни. О Высоком Духе, ближайшем помощнике человечества Святом Николае повествует Н.И.Кулакова в статье «Никола Русский». О композторе В.В.Фесенко и его музыкальных космических осмыслениях творчества Рерихов и Антаровой статья А.А.Сухопарова «Музыка как язык Вселенной». С.И.Сухонос на страницах журнала пытается разобраться в чём секрет красоты жизни. И.Ф.Малов рассматривает жизнь на Земле неразрывно с процессами, происходящими в Космосе. А В.И.Кузьмин и Н.А.Галуша, наоборот, разбираются, как ритмы Солнечной системы отражаются на процессах, происходящих на Земле. Ряд публикаций Н.Л.Лесковой повествует о Скельских менгирах, Муромских пирамидах, странностях погоды и о прогнозах и предупреждениях К.Э.Циолковского. Великие тайны Апокалипсиса пытается раскрыть А.А.Осипов-Скурлягин. Об опыте древнеегипетской медицины и магии говорит Н.И.Кудрявцева. С.К.Борисов посвящает свою статью направлению авангардной архитектуры 20-х годов XX века – рационализму Н.А.Ладовского. О своём путешествии по Америке пишет Е.А.Смирнов. Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-3-91-2017 Приобрести журнал вы можете в интернет-магазине: http://delphisbooks.ru/delfis--91-32017/